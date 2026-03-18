A Garlasco, Marzio Capra, consulente dei Poggi, ha criticato pubblicamente il genetista Linarello, definendo le sue affermazioni come

Nell’ambito del delitto di Garlasco, continuano gli scontri in tv, anche e soprattutto in campo genetico. Questa volta è il turno di Marzio Capra, genetista della famiglia Poggi, e di Pasquale Linarello, genetista della difesa di Alberto Stasi. Un botta e risposta a distanza tra i due. Per Marzio Capra, il collega “ha detto delle cavolate perché confonde un software con un database”. Delitto di Garlasco, l'attacco di Marzio Capra L'accusa di Pasquale Linarello Le parole sulla perizia della dottoressa Albani Delitto di Garlasco, l’attacco di Marzio Capra Chiamato a discutere della perizia della dottoressa Albani, il genetista della famiglia Poggi ha voluto rispondere ad alcune dichiarazioni rilasciate da Pasquale Linarello. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, consulente dei Poggi Marzio Capra attacca il genetista Linarello: "Ha detto delle cavolate"

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Una selezione di notizie su Poggi Marzio Capra

Temi più discussi: Garlasco, non si saprà mai l’orario preciso della morte di Chiara Poggi: È successo tra le 7:30 e le 12:30; Garlasco in Tv, gli elementi che possono cambiare l’orario della morte di Chiara Poggi (e il ruolo di Stasi); Delitto di Garlasco, il grande circo dei consulenti, che litigano sui giornali e in tv; Attentato al ripetitore. Sei anarchici a processo. La difesa chiama Cospito.

Delitto di Garlasco | Capra sul dna unghie Chiara: Stasi non si può escludere, Linarello dice cavolateIl delitto di Garlasco a Mattino 5 News con le parole del genetista Marzio Capra sul dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi ... ilsussidiario.net

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