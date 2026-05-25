Garlasco pronte le consulenze della difesa di Sempio manca la personologica | Quella del Racis inutilizzabile

Le consulenze della difesa di un uomo di 38 anni coinvolto in un omicidio potrebbero essere depositate oggi, 25 maggio. La difesa mira a contestare le accuse della Procura, e tra i documenti manca ancora una consulenza di carattere personologico. Una consulenza di questo tipo, riferita a un aspetto psicologico o comportamentale, è considerata inutilizzabile.

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio, potrebbero essere depositate le consulenze della difesa di Andrea Sempio per "smontare" le accuse della Procura nei confronti del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Saranno 5 le consulenze presentate, ma non ci sarà quella personologica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caso Garlasco, consulente della difesa di Sempio

Notizie e thread social correlati

Garlasco, attese in 72 ore le nuove consulenze su Sempio: da quella personologica alla dattiloscopica sull'impronta 33A Garlasco si attende entro tre giorni il risultato di nuove consulenze in campo legale, tra cui spicca un esame dattiloscopico sull’impronta 33...

Garlasco – Pronte per essere depositate le consulenze della difesa Sempio. Il legale di Stasi contro Stefania Cappa: “Istigazione? Bufala vergognosa”A Garlasco, sono pronte per essere depositate le consulenze della difesa di Sempio, mentre il legale di Stasi ha commentato duramente le accuse di...

Temi più discussi: Garlasco, nuovo summit della difesa di Andrea Sempio: pronte oltre sei consulenze tecniche; Garlasco, l'audio dei genitori di Andrea Sempio sullo scontrino: sembra che la madre stia piangendo; Garlasco, ex collega di Sempio lo difende dopo la relazione del Racis: Persona dolcissima e rispettosa; Garlasco, Daniela Ferrari mamma di Andrea Sempio spiazza su Stasi: Non posso dire che è sicuro colpevole.

Garlasco, ecco le consulenze depositate oggi dalla difesa di Sempio: Il piede di Andrea incompatibile con le impronte del killer. Inutilizzabile il ritratto sulla sua ...Dopo la discovery delle accuse con la chiusura dell'inchiesta lo scorso 7 maggio, è ora il momento del contrattacco della difesa di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta aperto ... ilmessaggero.it

Delitto di Garlasco | Cataliotti: Non siamo preoccupati, nostra consulenza sull’impronta è formidabileIl delitto di Garlasco stamane a Storie Italiane con l'intervista all'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio: cosa ha detto ... ilsussidiario.net