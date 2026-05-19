Garlasco attese in 72 ore le nuove consulenze su Sempio | da quella personologica alla dattiloscopica sull' impronta 33
A Garlasco si attende entro tre giorni il risultato di nuove consulenze in campo legale, tra cui spicca un esame dattiloscopico sull’impronta 33 rinvenuta sulla parete delle scale. Questa impronta è stata trovata nel luogo dove fu scoperto il corpo di una donna. Le analisi includono anche consulenze di carattere personologico e altre analisi tecniche, tutte finalizzate a chiarire alcuni aspetti legati alla vicenda. La procedura si inserisce nel quadro delle indagini in corso.
Punto centrale sarà un "esame dattiloscopico sull’impronta 33”, rinvenuta sulla parete delle scale dove fu trovato il corpo senza vita di Chiara Poggi. Per la Procura si tratterebbe del segno lasciato dalla “mano bagnata” di Sempio mentre si appoggiava al muro Sono attese entro 72 ore le nuov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Delitto Garlasco, nuovi dubbi su orario e dinamica - 1mattina News 23/03/2026
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