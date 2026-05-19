Garlasco attese in 72 ore le nuove consulenze su Sempio | da quella personologica alla dattiloscopica sull' impronta 33

A Garlasco si attende entro tre giorni il risultato di nuove consulenze in campo legale, tra cui spicca un esame dattiloscopico sull’impronta 33 rinvenuta sulla parete delle scale. Questa impronta è stata trovata nel luogo dove fu scoperto il corpo di una donna. Le analisi includono anche consulenze di carattere personologico e altre analisi tecniche, tutte finalizzate a chiarire alcuni aspetti legati alla vicenda. La procedura si inserisce nel quadro delle indagini in corso.

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