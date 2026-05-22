Garlasco – Pronte per essere depositate le consulenze della difesa Sempio Il legale di Stasi contro Stefania Cappa | Istigazione? Bufala vergognosa

A Garlasco, sono pronte per essere depositate le consulenze della difesa di Sempio, mentre il legale di Stasi ha commentato duramente le accuse di istigazione, definendole una bufala. In un'altra fase del procedimento, un avvocato ha affermato che il suo assistito non ha mai avuto contatti, né con testimoni né con l’ex maresciallo coinvolto nel caso. La vicenda giudiziaria prosegue con queste dichiarazioni, mentre si attende l’esito delle prossime udienze.

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