Garlasco – Pronte per essere depositate le consulenze della difesa Sempio Il legale di Stasi contro Stefania Cappa | Istigazione? Bufala vergognosa
A Garlasco, sono pronte per essere depositate le consulenze della difesa di Sempio, mentre il legale di Stasi ha commentato duramente le accuse di istigazione, definendole una bufala. In un'altra fase del procedimento, un avvocato ha affermato che il suo assistito non ha mai avuto contatti, né con testimoni né con l’ex maresciallo coinvolto nel caso. La vicenda giudiziaria prosegue con queste dichiarazioni, mentre si attende l’esito delle prossime udienze.
“Non ho mai parlato con un testimone, mai incontrato un testimone, mai interloquito con l’ex maresciallo Marchetto”. Con queste parole l’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, ha respinto in modo netto la denuncia di Stefania Cappa, che tramite il suoi legali, ha presentato una querela contro il legale, un inviato delle Iene e l'ex comandante di Garlasco (prescritto in Cassazione per aver testimoniato il falso nel processo di primo grado ad Alberto Stasi). Il legale è intervenuto nel corso della trasmissione Ore14 Sera, condotta da Milo Infante. I reati denunciati dalla Cappa sono istigazione a diffamazione e calunnia.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Garlasco, dal computer allo psicologo: tutte le consulenze della difesa di Sempio
Sullo stesso argomento
Garlasco, Stefania Cappa denuncia il legale di Stasi e l'inviato de 'Le Iene': "ipotesi associazione a delinquere"Stefania Cappa avrebbe depositato una nuova denuncia nei confronti dell'avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, dell'inviato del ‘Le...
Leggi anche: Garlasco – Stefania Cappa denuncia per istigazione a delinquere l’avvocato di Stasi De Rensis, un inviato delle “Iene” e un ex maresciallo
Garlasco – Pronte per essere depositate le consulenze della difesa Sempio. Il legale di Stasi contro Stefania Cappa: Istigazione? Bufala vergognosaDeposito imminente per le sei consulenze della difesa Sempio. De Rensis respinge la denuncia di Stefania Cappa sul caso Garlasco. ilfattoquotidiano.it
Garlasco, l’avvocato De Rensis dopo la denuncia di Stefania Cappa: Mi propose incarico il giorno stesso della difesa di StasiL’avvocato Antonio De Rensis passa al contrattacco dopo la denuncia di Stefania Cappa a suo carico per una presunta macchina del fango mediatica sul ... fanpage.it