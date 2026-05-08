Garlasco richiesta revisione processo Stasi e contestuale sospensione pena Bocellari | Detenuto ingiustamente da 10 anni

Da ilgiornaleditalia.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I pubblici ministeri di Pavia hanno inviato alla Procura Generale di Milano i documenti relativi all'inchiesta su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Contestualmente, è stata richiesta una revisione del processo e la sospensione della pena per il detenuto, che si trova in carcere da dieci anni. La richiesta di revisione si basa su nuove evidenze presentate nel procedimento.

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I pm pavesi hanno inviato alla Procura Generale di Milano le carte dell'inchiesta su Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggi a Garlasco. L'invio è finalizzato a sollecitare la richiesta di revisione della sentenza di condanna a 16 anni di carcere per Alberto Stasi, alle quale è stata aff.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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