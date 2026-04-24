Garlasco la Procura di Pavia valuta la revisione del processo contro Stasi | dall' impronta al dna le prove

La procura di Pavia sta considerando di chiedere la revisione del processo nei confronti di Alberto Stasi, condannato per un omicidio avvenuto diversi anni fa. Le autorità stanno analizzando nuovi elementi emersi, tra cui un’impronta e un profilo di DNA trovati sulla scena del crimine. La decisione finale sarà presa nei prossimi mesi, dopo aver valutato approfonditamente le prove raccolte.

Alberto Stasi è in carcere dal 2015, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi, assassinata in casa il 13 agosto 2007. A distanza di 11 anni dalla condanna definitiva, però, la Procura di Pavia potrebbe chiedere la revisione del processo. Le prove a sostegno dell’innocenza di Stasi sarebbero diverse, dall’impronta nella villetta al dna sui pedali della bicicletta e sul cucchiaino, oltre all’orario della morte spostato dalla consulenza Cattaneo. Procura di Pavia pronta a chiedere la revisione Giovedì 24 aprile la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, e l’avvocato generale Lucilla Tontodonati, hanno tenuto un incontro – durato circa 45 minuti secondo Adnkronos – col procuratore di Pavia, Fabio Napoleone.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, la Procura di Pavia valuta la revisione del processo contro Stasi: dall'impronta al dna, le prove Notizie correlate Garlasco, la procura di Pavia: «Chiederemo la revisione del processo per Stasi, non era sulla scena del crimine»La Procura di Pavia è pronta a chiedere la revisione del processo per Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Garlasco, la procura di Pavia pronta a chiedere una revisione del processo per Alberto Stasi. A breve chiusura delle indagini su Andrea SempioLa procura di Pavia sta per chiedere una revisione del processo su Alberto Stasi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Garlasco, oggi vertice in Procura. A breve chiusura indagini su Sempio; Esposto in Procura su presunti depistaggi nell'inchiesta sull'uccisione di Chiara Poggi; Garlasco, incontro urgente in procura generale a Milano. Depositato un esposto sul depistaggio mediatico; Garlasco, l’orma e il dna sul pedale: così la procura chiederà la revisione della condanna a Stasi. Garlasco, la procura di Pavia: «Chiederemo la revisione del processo per Stasi, non era sulla scena del crimine»La Procura di Pavia è pronta a chiedere la revisione del processo per Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Non sarebbero emersi elementi che ... ilmattino.it Alberto Stasi, la procura di Pavia pronta a chiedere la revisione del processoGarlasco (Pavia), 24 aprile 2026 – Si è tenuto oggi un incontro tra la Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni, e l'avvocato generale Lucilla Tontodonati con il procuratore di Pavia, Fabio Na ... ilgiorno.it Si avviano verso la conclusione le nuove indagini sul caso Garlasco, un atto che preclude alla richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio, al momento unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia. L'incontro di oggi 24 aprile tra la procuratri - facebook.com facebook Tra poche settimane la procura di Pavia chiuderà le indagini sul caso Garlasco: gli inquirenti scopriranno le carte dell’indagine finora rimaste segrete. La chiusura delle indagini sarà notificata alle parti prima della richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Se x.com