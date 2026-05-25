La Procura di Pavia ha richiesto l'elenco degli acquisti effettuati da Sempio su Amazon. L'obiettivo è analizzare i dettagli degli acquisti per comprendere aspetti della personalità dell'indagato e raccogliere elementi utili alle indagini. La richiesta si inserisce nell'ambito di un'indagine in corso e riguarda specificamente le transazioni online dell'indagato. La lista degli acquisti sarà esaminata per individuare eventuali elementi rilevanti ai fini delle indagini.

Per delineare "l'aspetto personologico dell'indagato ed acquisire elementi utili alle indagini", la Procura ha chiesto ad Amazon l'elenco di "tutti gli acquisti effettuati dalla creazione dell'account completi di oggetto comprato, indirizzo di consegna e metodo di pagamento utilizzato; musica, libri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, l'elenco di tutti gli acquisti di Sempio su Amazon per scoprirne la personalità, chiesto dalla Procura di Pavia

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Delitto di Garlasco, dopo quasi 4 ore Andrea Sempio lascia la Procura di Pavia

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