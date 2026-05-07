Garlasco tutti gli indizi della Procura di Pavia contro Sempio dal video al tappetino fino allo scontrino

Gli approfondimenti condotti dalla Procura di Pavia su Andrea Sempio si concentrano su diversi elementi raccolti durante le indagini. Tra questi ci sono immagini video, un tappetino e uno scontrino, considerati prove che collegano l'indagato al delitto. Dopo l'interrogatorio, le autorità hanno evidenziato come questi elementi siano stati inseriti nel fascicolo investigativo. La procura sta analizzando ulteriori dettagli per verificare il ruolo di Sempio nel caso.

Gli indizi contro Andrea Sempio emersi dopo l'interrogatorio dell'indagato per il delitto di Garlasco: dal video al tappetino, fino allo scontrino.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, tutti gli indizi della Procura di Pavia contro Sempio dal video al tappetino fino allo scontrino Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025 Notizie correlate Garlasco, Andrea Sempio indagato da un anno: tutti gli indizi contro di lui tra dna, telefonate e scontrinoL’11 marzo 2025, esattamente un anno fa, il caso del delitto di Garlasco è tornato clamorosamente alla ribalta delle cronache con la notizia... Leggi anche: Garlasco, gli indizi contro Sempio e le sue contraddizioni: dal Dna al monologo, tutti i nuovi elementi Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile; Garlasco, gli indizi contro Sempio e le sue contraddizioni: dal Dna al monologo, tutti i nuovi elementi; Caso Garlasco: cosa c'è davvero contro Andrea Sempio; Quali sarebbero i nuovi indizi contro Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi e come potrebbe difendersi. Garlasco, gli indizi contro Sempio e le sue contraddizioni: dal Dna al monologo, tutti i nuovi elementiIl puzzle si sta ricomponendo, tessera dopo tessera. Il monologo in auto in cui Andrea Sempio parla del presunto rifiuto di Chiara Poggi alle sue avances sessuali, imitando addirittura la ... ilmattino.it Garlasco, terminati gli interrogatori di Andrea Sempio e Marco Poggi in Procura a Pavia: le ultimeAndrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, è arrivato da pochi minuti in Procura a Pavia. Arrivato a bordo di un’auto dal retro, il 38enne si è sottratto alle domande dei giornalisti ... virgilio.it Andrea Sempio arriva negli uffici della Procura di Pavia. Il 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, non risponderà alle domande dei pm, come già annunciato dai suoi avvocati, Liborio Cataliotti e Angela Taccia. #skytg24 #news - facebook.com facebook Spero che non sia stata preparata la solita passerella tra le telecamere per l' audizione di Marco #Poggi alla procura di Pavia. Sarebbe l'ultima umiliazione per la famiglia di Chiara #Garlasco x.com