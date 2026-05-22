Garlasco la Procura chiese ad Amazon gli acquisti fatti da Sempio Il padre | Fiducia nella giustizia? Non so è un anno e mezzo di calvario

La Procura di Pavia ha richiesto a Amazon i dettagli sugli acquisti effettuati da Andrea Sempio, nel quadro delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il padre di Sempio ha commentato di non sapere se abbia ancora fiducia nella giustizia, aggiungendo che si tratta di un anno e mezzo di difficoltà. Nel corso delle indagini, sono state fatte diverse richieste e acquisiti vari elementi, mentre si cerca di definire il profilo del sospettato.

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