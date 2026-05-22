Garlasco la Procura chiese ad Amazon gli acquisti fatti da Sempio Il padre | Fiducia nella giustizia? Non so è un anno e mezzo di calvario

Da ilgiorno.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Pavia ha richiesto a Amazon i dettagli sugli acquisti effettuati da Andrea Sempio, nel quadro delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il padre di Sempio ha commentato di non sapere se abbia ancora fiducia nella giustizia, aggiungendo che si tratta di un anno e mezzo di difficoltà. Nel corso delle indagini, sono state fatte diverse richieste e acquisiti vari elementi, mentre si cerca di definire il profilo del sospettato.

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Pavia, 22 maggio 2026 – Giorno dopo giorno vengono alla luce le varie mosse della Procura di Pavia che da mesi sta cercando di tratteggiare la personalità di Andrea Sempio -accusato di aver ucciso Chiara Poggi a Garlasco - e "acquisire elementi utili alle indagini". In tal senso i pm firmarono nell'estate dello scorso anno un o rdine di esibizione rivolto ad Amazon per conoscere gli acquisti effettuati "dalla creazione dell'account da parte dell'indagato". Il provvedimento era arrivato dopo una prima richiesta del febbraio 2025 a cui Amazon non aveva dato seguito: "Dopo numerosi contatti e solleciti, in data 11.07.2025 pervenivano solo degli esiti parziali di quanto richiesto – lamentavano gli inquirenti -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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