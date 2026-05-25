Garlasco depositate le consulenze della difesa di Andrea Sempio i legali | Soliloqui non hanno natura confessoria
La difesa di Sempio ha depositato le consulenze, tra cui accertamenti medico-legali sulla morte di Chiara e una consulenza antropometrica sulle impronte trovate. I legali affermano che i soliloqui non hanno carattere confessorio. Gli atti saranno consegnati ai pubblici ministeri. Sono inclusi anche i risultati delle analisi sui tempi e le cause della morte. Nessuna dichiarazione ufficiale su eventuali nuove prove o sviluppi.
Gli atti che la difesa consegnerà ai pm comprendono accertamenti medico?legali sulle cause e sui tempi della morte di Chiara, oltre a una consulenza antropometrica sulle impronte rinvenute Nuovi sviluppi nel caso Garlasco. I legali di Andrea Sempio hanno depositato le 5 consulenze tecniche ri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Garlasco, sei nuove consulenze: ecco la difesa di Andrea Sempio - Vita in diretta 15/05/2026
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