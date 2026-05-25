Gli avvocati di Andrea Sempio affermano che gli audio ascoltati durante il processo non costituiscono confessioni e che l’impronta della scarpa trovata sulla scena non corrisponde a quella del loro assistito. La difesa sta inoltre organizzando nuove analisi tecniche sull’impronta 33 e sulle tracce lasciate da scarpe di diverso tipo. La vicenda giudiziaria prosegue con queste nuove contestazioni e approfondimenti tecnici.

Novità sul caso Garlasco: i legali di Andrea Sempio contestano il valore degli audio e preparano nuove consulenze tecniche sull’impronta 33 e sulle tracce di scarpe Ildelitto diGarlascoritorna quotidianamente con scioccanti novità. L’omicidio diChiara Poggiavvenuto il 13 agosto del 2027 a Garlasco, è tornato al centro dell’attenzione e, dopo la condanna definitiva all’ex fidanzatoAlberto Stasi,ora il principale indagato è l’amico del fratello di Chiara,Andrea Sempio. Elementi centrali nelle indagini sarebbero degli audio, dei “soliloqui” attribuiti a Sempio che, secondo la difesa,non avrebbero alcun valore confessorio né sarebbero in grado di rappresentare elementi nuovirispetto al dibattito mediatico già circolato sul caso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Garlasco, difesa Sempio: ‘Gli audio non sono confessioni e l’impronta della scarpa non coincide’

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Garlasco, la consulenza del perito cambia ora e modalità della morte di Chiara Poggi.

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