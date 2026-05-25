Le chat tra Chiara Poggi e Alberto Stasi mostrano una comunicazione caratterizzata da una forte complicità affettiva e sessuale, secondo gli investigatori. Nei messaggi emerge anche una domanda su un possibile viaggio al sexy shop, ma non si riscontrano tensioni tra i due. La conversazione viene interpretata come indicativa di un rapporto stretto e senza segnali di conflitto. La relazione tra i due sembra quindi essere stata caratterizzata da intimità e familiarità.

Secondo gli inquirenti, le chat rivelano "una profonda complicità affettiva e sessuale", rendendo ancora più fragile l’ipotesi di un movente omicida da parte di Stasi Emergono nuove chat tra Chiara Poggi e Alberto Stasi che sembrerebbero condurre verso una possibile innocenza dell'attuale con. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, le chat tra Chiara Poggi e Alberto Stasi: "Sei andato al sexy shop?", investigatori: "Tra i due nessuna tensione"

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Garlasco, cosa ha visto Chiara Poggi sul pc di Alberto Stasi - Ore 14 Sera 22/01/2026

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Con buona pace della criminologa e di ancora non si rassegna. Nessuna parafilia ma complicità affettiva e sessuale tra Chiara e Alberto. #Garlasco x.com

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