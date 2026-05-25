Garlasco l' AUDIO di Sempio intercettato | Paura che trovassero dna c*zzo ne so sul corrimano Zurlo | Sa cosa toccò

Da ilgiornaleditalia.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Su una trasmissione televisiva sono state rese pubbliche nuove intercettazioni di Andrea Sempio legate a un omicidio. In un audio, Sempio dice di temere che trovassero il suo DNA sul corrimano, usando un linguaggio volgare. Un'altra persona, identificata come Zurlo, risponde chiedendo se Sempio sappia cosa è successo. Le conversazioni sono state trasmesse durante il programma mattutino, senza ulteriori dettagli sui contenuti.

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A Mattino Cinque è stata trasmessa un'altra intercettazione di Andrea Sempio relativa al delitto di Garlasco: una conversazione che l'oggi 38 avrebbe avuto nella sua auto in compagnia di un'amica e che verte sulla possibile contaminazione della scena del crimine del 2007 con le sue tracce biologiche. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, l'AUDIO di Sempio intercettato: "Paura che trovassero dna c*zzo ne so, sul corrimano", Zurlo: "Sa cosa toccò"
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