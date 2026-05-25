Garlasco | dna impronta 33 e audio la difesa di Sempio cala gli assi
Nella vicenda giudiziaria a Garlasco, la difesa di un imputato ha depositato nuove consulenze tecniche. Tra i documenti inviati ci sono analisi sul DNA, impronte di piede, un audio e una memoria con materiali documentali. Le consulenze sono state presentate telematicamente e includono anche un supplemento genetico sul DNA e i risultati di un medico legale. La strategia difensiva si concentra su questi elementi per contestare le accuse.
AGI - "Stiamo depositando telematicamente le consulenze: Dattilo sulla 33, BPA, medico legale, supplemento genetica sul DNA, sulle impronte di piede, memoria con produzioni documentali per contestualizzare i soliloqui". Lo comunicano gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, legali di Andrea Sempio. Il nodo della perizia personologica del RACIS. "Non depositiamo ancora quella personologica perché riteniamo non utilizzabile ai fini di prova quella del RACIS. La depositeremo solo se quella dei RACIS venisse ritenuta utilizzabile al fine di prova" aggiungono i difensori dell'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Il contrattacco di Sempio e le contestazioni alle tesi della Procura. 🔗 Leggi su Agi.it
Caso Garlasco, nuovi risvolti. La difesa di Sempio lavora per smontare l'audio
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