Garlasco | dna impronta 33 e audio la difesa di Sempio cala gli assi

Notizia in breve

Nella vicenda giudiziaria a Garlasco, la difesa di un imputato ha depositato nuove consulenze tecniche. Tra i documenti inviati ci sono analisi sul DNA, impronte di piede, un audio e una memoria con materiali documentali. Le consulenze sono state presentate telematicamente e includono anche un supplemento genetico sul DNA e i risultati di un medico legale. La strategia difensiva si concentra su questi elementi per contestare le accuse.