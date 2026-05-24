Al Tg1 è stata trasmessa un'altra intercettazione di Andrea Sempio relativa al delitto di Garlasco, di cui è accusato di essere il responsabile dalla Procura di Pavia. Le accuse intercettate riguardano proprio i pm pavesi, che secondo l'indagato per omicidio sarebbero " gente brutta e conosciuta per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, l'AUDIO di Sempio intercettato: "Giudici stra-corrotti, la gip Garlaschelli? Secondo Taccia è una s*ronza"

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Quindi i pm che stanno facendo piazza pulita dei pm corrotti che si sono presi i suoi soldi per archiviare sarebbero i corrotti? Tutto questo suggerito dalla Taccia e company perché sono gli unici che conoscono i pm per il loro operato. Che schifo #garlasco x.com

Garlasco, perché secondo Angela Taccia è prematuro decidere se far interrogare Sempio: il piano della difesaL'avvocata di Andrea Sempio, Angela Taccia, fa il punto sulla linea difensiva a partire dal deposito delle consulenze: la decisione sull'interrogatorio ... virgilio.it

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