Le carte dell'inchiesta sul caso di Garlasco indicano un collegamento tra l’indagato e una ferramenta a Fuerteventura. La procura ha analizzato documenti e intercettazioni che suggeriscono un possibile coinvolgimento di soggetti collegati a quel luogo. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla natura di questo rapporto. Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità e verificare i dettagli emersi dalle nuove evidenze.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nel nuovo capitolo dell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi emerge un elemento che racconta come molti cittadini siano ossessionati dal mistero di questo caso: molteplici segnalazioni sono state inviate ai magistrati da cittadini convinti di poter risolvere il caso. Tra queste, una delle più surreali riguarda una presunta arma del delitto trovata addirittura in una ferramenta di Fuerteventura. A quasi vent’anni dall’omicidio di Garlasco, la Procura di Pavia si ritrova sommersa da oltre ottanta comunicazioni: segnalazioni firmate, dettagliate, spesso fantasiose, che spaziano da piste mafiose a sette sataniche, fino a ricostruzioni basate su sogni, visioni e intuizioni personali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, la pista che porta "alla ferramenta di Fuerteventura": cosa spunta dalle carte

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Delitto Garlasco, chiuse le indagini dalla Procura di Pavia: Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi

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