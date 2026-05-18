Dopo oltre quarant’anni di inchieste e interrogativi irrisolti, si registrano nuovi sviluppi sul caso che riguarda le scomparse di due giovani donne. È stato nominato un nuovo presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta, un deputato di Fratelli d’Italia, che si occuperà di approfondire le vicende legate a questa vicenda. Dalle carte emerse nelle ultime settimane, risulta la presenza di un elemento chiamato “mister X”, che risulta scomparso dalle indagini ufficiali.

Emergono sviluppi importanti sul caso Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Sarà il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Roscani a guidare la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle due misteriose scomparse che da oltre quarant’anni continuano ad alimentare interrogativi e polemiche. Il presidente di Gioventù Nazionale è stato eletto alla guida della commissione bicamerale il 14 maggio, prendendo il posto del senatore Andrea De Priamo, passato alla presidenza della commissione affari costituzionali di Palazzo Madama dopo la nomina di Alberto Balboni a sottosegretario alla Giustizia. L’elezione di Roscani arriva in una fase particolarmente delicata dell’inchiesta parlamentare, mentre continuano ad emergere nuovi dettagli e ricostruzioni sulle ultime ore di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Orlandi-Gregori, Roscani nuovo presidente della Commissione. Dalle ultime carte spunta un mister X sparito dalle indagini

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