La difesa di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha presentato online nuove consulenze tecniche. Tra i documenti depositati ci sono analisi relative a Impronta 33, DNA e un soliloquio registrato in auto. Nessuna dichiarazione pubblica è stata rilasciata sulle motivazioni dietro il deposito. La procura ha già raccolto altri elementi nel procedimento. La prossima udienza è prevista per la discussione delle prove.

La difesa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi, ha depositato per via telematica più consulenze. In particolare la consulenza dattiloscopica sull'impronta 33, la Bpa, la relazione e medico legale, il supplemento genetico sul Dna trovato sulle unghie della vittima di Garlasco. E ancora la consulenza sulle impronte di piede, la ''memoria con produzioni documentali per contestualizzare i soliloqui. Non depositiamo ancora quella personologica perché riteniamo non utilizzabile ai fini di prova quella del Racis (la depositeremo solo se quella del Racis venisse ritenuta utilizzabile al fine di prova)'' fanno sapere i legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Andrea Sempio, la difesa deposita le consulenze per smontare le accuse su Impronta 33, Dna e soliloquio in auto

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Garlasco, attesa per la consegna della consulenza che ricostruisce l'omicidio di Chiara Poggi

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