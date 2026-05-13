A maggio 2025, un uomo viene ascoltando un podcast sul delitto di Garlasco mentre si trova alla guida della sua auto Suzuki. In quei momenti, si sentono i suoi soliloqui registrati, mentre ascolta le puntate del canale YouTube Bugalalla dedicato al caso. Non ci sono altre persone coinvolte, solo i suoi commenti mentre si sposta. La vicenda si inserisce in un contesto giudiziario ancora aperto.

Andrea Sempio ascolta un podcast del canale youtube Bugalalla sul delitto di Garlasco al volante della sua auto Suzuki. E' il pomeriggio del 14 aprile 2025. Riflette ad alta voce. “Delle tre chiamate”, “lei ha detto: ‘non ci voglio parlare con te’ (dice imitando una voce femminile, ndr ). e era tipo. e io gli ho detto ‘riusciamo a vederti’ e lei mi ha messo giù. e ha messo giù il telefono”. Secondo gli investigatori, il riferimento sarebbe alle telefonate effettuate il 7 e 8 agosto 2007 alla casa di Chiara Poggi. Poi l’indagato parlerebbe del video intimo girato dalla vittima con il fidanzato Alberto Stasi: "Lei dice ‘non l'ho più trovato’...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Delitto di Garlasco, i soliloqui di Andrea Sempio in auto: gli audio dell'aprile 2025

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Delitto di Garlasco, i possibili moventi di Andrea Sempio - Ore 14 Sera 04/12/2025

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