Andrea Sempio i legali al contrattacco | pronte cinque consulenze battaglia sulle impronte

Da quotidiano.net 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I legali di Andrea Sempio hanno annunciato l’arrivo di cinque consulenze, tra cui un supplemento genetico, un’analisi medico-legale sulle impronte e sulla dinamica dell’incidente, e una memoria con le fonti utilizzate. È previsto anche un approfondimento sulle impronte a terra. La strategia si concentra su dettagli tecnici e analisi scientifiche per contrastare le evidenze raccolte.

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Garlasc (Pavia) –  “Sull’impronta 33 e sulla dinamica, un supplemento genetico, quella medico legale, sulle impronte a terra e una breve memoria con le fonti da cui ha attinto per i soliloqui”. L’avvocato Liborio Cataliotti, che con la collega Angela Taccia difende Andrea Sempio, sintetizza così l e cinque consulenze, alcune già ultimate ieri, che saranno depositate dalla difesa dell’indagato nei primi giorni della prossima settimana, entro il termine dei 20 giorni dalla chiusura delle indagini (notificata giovedì 7 maggio) per l’inchiesta-bis della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. L'avvocato Liborio Cataliotti davanti al tribunale di Milano, 11 marzo 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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