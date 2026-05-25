Garlasco i dubbi nell' indagine su Sempio secondo Alessandro De Giuseppe e Le Iene | 7 domande senza risposta

Notizia in breve

A due giorni dalla trasmissione televisiva sul caso di Garlasco, Alessandro De Giuseppe ha evidenziato sette domande ancora senza risposta nell'indagine su Sempio. Le Iene hanno riassunto i punti critici, sottolineando le incongruenze e le lacune nelle prove raccolte finora. Nessuna nuova informazione è stata fornita, ma si sono evidenziati aspetti ancora da chiarire riguardo alle testimonianze e alle evidenze processuali. La vicenda rimane sotto osservazione, con le autorità che continuano a indagare.