Garlasco i dubbi nell' indagine su Sempio secondo Alessandro De Giuseppe e Le Iene | 7 domande senza risposta

Da virgilio.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A due giorni dalla trasmissione televisiva sul caso di Garlasco, Alessandro De Giuseppe ha evidenziato sette domande ancora senza risposta nell'indagine su Sempio. Le Iene hanno riassunto i punti critici, sottolineando le incongruenze e le lacune nelle prove raccolte finora. Nessuna nuova informazione è stata fornita, ma si sono evidenziati aspetti ancora da chiarire riguardo alle testimonianze e alle evidenze processuali. La vicenda rimane sotto osservazione, con le autorità che continuano a indagare.

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Il punto di Alessandro De Giuseppe prima dello speciale de Le Iene A ridosso dello speciale televisivo interamente dedicato al delitto di Garlasco, la trasmissione Le Iene rimette al centro dell’attenzione le zone d’ombra che continuano a circondare la morte di Chiara Poggi. Nonostante la chiusura delle indagini preliminari veda Andrea Sempio come unico indagato e indichi una via alternativa alla condanna definitiva di Alberto Stasi, l’inviato Alessandro De Giuseppe ha evidenziato come l’intero impianto accusatorio debba ancora fare i conti con sette interrogativi rimasti insoluti. Tra questi spicca anzitutto l’identità di Ignoto 2, il secondo profilo genetico isolato sotto le unghie della vittima. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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