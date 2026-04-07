Garlasco a teatro con Giuseppe Brindisi e gli avvocati di Stasi a Napoli e Milano biglietti da 34 euro
Il delitto di Garlasco diventa oggetto di uno spettacolo teatrale che porta sul palco uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni. Il format si intitola Potresti essere tu – Il caso di Garlasco ed è ideato e condotto dal giornalista Giuseppe Brindisi. Andrà in scena a Napoli e Milano e vedrà la partecipazione di Giada Bocellari e Antonio De Rensis, avvocati di Alberto Stasi. I biglietti per assistere allo spettacolo hanno un prezzo da 34 euro a salire. Delitto di Garlasco a teatro, le date Il debutto di Potresti essere tu – Il caso di Garlasco è previsto per giovedì 9 aprile al Teatro Diana di Napoli, con una successiva tappa a Milano, al Teatro Arcimboldi, il 4 giugno. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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