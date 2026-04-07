Il delitto di Garlasco diventa oggetto di uno spettacolo teatrale che porta sul palco uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni. Il format si intitola Potresti essere tu – Il caso di Garlasco ed è ideato e condotto dal giornalista Giuseppe Brindisi. Andrà in scena a Napoli e Milano e vedrà la partecipazione di Giada Bocellari e Antonio De Rensis, avvocati di Alberto Stasi. I biglietti per assistere allo spettacolo hanno un prezzo da 34 euro a salire. Delitto di Garlasco a teatro, le date Il debutto di Potresti essere tu – Il caso di Garlasco è previsto per giovedì 9 aprile al Teatro Diana di Napoli, con una successiva tappa a Milano, al Teatro Arcimboldi, il 4 giugno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco a teatro con Giuseppe Brindisi e gli avvocati di Stasi a Napoli e Milano, biglietti da 34 euro

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