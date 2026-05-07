Garlasco indagini verso la chiusura gli indizi contro Sempio | alibi traballante impronta 33 e DNA sotto unghie di Chiara

Le indagini a Garlasco sembrano avvicinarsi alla conclusione, secondo quanto riferito dalla Procura di Pavia. Gli investigatori hanno raccolto alcuni elementi che rafforzerebbero il sospetto nei confronti di un uomo coinvolto nel caso. Tra le prove ci sarebbero un’impronta trovata sulla scena del crimine e il DNA rinvenuto sotto le unghie della vittima. Inoltre, l’alibi dell’indagato risulterebbe poco affidabile.