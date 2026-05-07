Garlasco indagini verso la chiusura gli indizi contro Sempio | alibi traballante impronta 33 e DNA sotto unghie di Chiara
Le indagini a Garlasco sembrano avvicinarsi alla conclusione, secondo quanto riferito dalla Procura di Pavia. Gli investigatori hanno raccolto alcuni elementi che rafforzerebbero il sospetto nei confronti di un uomo coinvolto nel caso. Tra le prove ci sarebbero un’impronta trovata sulla scena del crimine e il DNA rinvenuto sotto le unghie della vittima. Inoltre, l’alibi dell’indagato risulterebbe poco affidabile.
Per la Procura di Pavia gli elementi raccolti negli ultimi mesi delineerebbero un quadro indiziario sempre più compatto nei confronti del 38enne, che ha sempre respinto ogni accusa relativa all’omicidio di Chiara Poggi, ma alla luce delle ultime intercettazioni e delle sue contraddizioni, il suo ali.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Garlasco, dubbi su alibi Sempio: gli sms tra la mamma e il pompiere - Ore 14 del 25/03/2026
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