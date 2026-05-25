Un audio divulgato mostra un commento di Andrea Sempio riguardo ai magistrati coinvolti in presunti casi di corruzione. Carmelo Abbate ha commentato la vicenda, dicendo che potrebbe non meritare il sostegno di Cataliotti. La discussione riguarda le opinioni di Sempio e le sue eventuali implicazioni sui procedimenti giudiziari in corso. Nessun altro dettaglio sui contenuti dell'audio è stato fornito.

Durissimo il giudizio su Andrea Sempio pronunciato dal giornalista Carmelo Abbate, uno dei più noti commentatori televisivi del caso Garlasco. Intervenendo in collegamento con Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi, Abbate ha detto la sua sulle intercettazioni in cui Sempio accusa i magistrati di essere dei “corrotti”. Per le sue idee e le sue parole, ha considerato il giornalista, ci si dovrebbe domandare se Sempio sia degno dell’avvocato Cataliotti. Carmelo Abbate contro Andrea Sempio La presunta corruzione nel caso Garlasco Apprezzamento per l'avvocato Liborio Cataliotti Cosa ha detto Sempio sui magistrati "corrotti" Carmelo Abbate contro Andrea Sempio “È Sempio in purezza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Carmelo Abbate contro Andrea Sempio sui magistrati corrotti: "Forse non merita Cataliotti"

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Garlasco, le parole del legale di Andrea Sempio dopo l'invito a comparire - Vita in diretta

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