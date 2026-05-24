In un'udienza, le intercettazioni hanno rivelato che Sempio ha accusato i magistrati di corruzione. Il padre di Sempio è indagato per atti giudiziari, ma i dettagli non sono stati specificati. Le conversazioni indicano tensioni tra le parti coinvolte nel caso Garlasco. I magistrati coinvolti non sono stati ancora formalmente accusati. La vicenda si concentra su presunte irregolarità nelle procedure giudiziarie e sulle accuse di corruzione mosse da Sempio.

? Punti chiave Chi sono i magistrati accusati di corruzione nelle intercettazioni?. Perché il padre di Sempio è indagato per atti giudiziari?. Come potrebbero le accuse di corruzione invalidare l'analisi del DNA?. Quali legami collegano l'ex aggiunto Venditti al fascicolo di Brescia?.? In Breve Intercettazione del 21 marzo tra Sempio e l'amica Angela Taccia.. Indagini a Brescia coinvolgono Giuseppe Sempio e l'ex aggiunto Mario Venditti.. Dubbi tecnici sull'incidente probatorio DNA sulle unghie di Chiara Poggi.. Sempio ha rifiutato di presentarsi davanti alle autorità il 20 maggio 2025.. Andrea Sempio ha accusato i magistrati di Pavia di corruzione durante una conversazione intercettata il 21 marzo dello scorso anno mentre si trovava in auto con un’amica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Garlasco, Sempio nelle intercettazioni: «I magistrati sono corrotti»

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Garlasco: Sempio, le intercettazioni shock e il caso del forum Italian Seduction

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