Tutti i risultati e i marcatori dalla Promozione alla Seconda Categoria Lo Sporting Predappio stende la capolista Marina
Sono stati pubblicati i risultati e i marcatori delle squadre della provincia di Forlì-Cesena nei campionati dalla Promozione alla Seconda Categoria. Lo Sporting Predappio ha battuto la capolista Marina. In Prima Categoria, l’Edelweiss Jolly ha conquistato due punti sul Meldola, mantenendo il Collinello al primo posto. I dati riguardano tutte le partite e i giocatori che hanno segnato.
Ecco i risultati e i marcatori forlivesi dei campionati dalla Promozione alla Seconda Categoria. In Prima Categoria l’Edelweiss Jolly guadagna due punti sul Meldola, Collinello ancora al comando. In Seconda il Medla sale al secondo posto. Promozione, girone D (27ª giornata): il Civitella riposava. Classifica: Misano 58; Cervia, Savignanese 48; Vis Novafeltria 45; San Pietro in Vincoli 43; Riccione, Stella 41; Bakia Cesenatico 39; Diegaro 35; Roncofreddo 30; Civitella 27; Gambettola, Reno 26; Bellariva 21; Bellaria, Bagnacavallo 20; Classe 18. Prima Categoria (23ª giornata). Girone G: Edelweiss Jolly-Tozzona Pedagna 2-1 (Prati, Boscherini;... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
