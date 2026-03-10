Tutti i risultati e i marcatori dalla Promozione alla Seconda Categoria Lo Sporting Predappio stende la capolista Marina

Sono stati pubblicati i risultati e i marcatori delle squadre della provincia di Forlì-Cesena nei campionati dalla Promozione alla Seconda Categoria. Lo Sporting Predappio ha battuto la capolista Marina. In Prima Categoria, l’Edelweiss Jolly ha conquistato due punti sul Meldola, mantenendo il Collinello al primo posto. I dati riguardano tutte le partite e i giocatori che hanno segnato.