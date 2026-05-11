L'incontro tra United Albinea e la squadra avversaria si conclude con un pareggio che porta la partita ai tempi supplementari. Durante la sfida, un penalty realizzato dall’ex giocatore di Foggia decide la vittoria per l’United Albinea, permettendo alla squadra di conquistare la qualificazione ai play-off di Prima categoria. La squadra avversaria, invece, si ferma alla fase finale della competizione, che deciderà chi accederà alla promozione.

Un penalty dell’ex foggiano Ferrante (foto) firma blitz e pass finale play-off di Prima categoria per la matricola United Albinea. Che domenica prossima sfiderà al "Valeriani" la Rubierese nella finalissima del girone C. Finisce al tappeto (2-3) la Modenese che nei 3 precedenti fra Coppa e campionato aveva sempre battuto i gialloneri. Locali avanti da corner con la deviazione di Ghedini cui risponde il fantasista Silipo su perfetto diagonale. Ad inizio ripresa, lo stesso Silipo si guadagna e trasforma il penalty del sorpasso, ma la Modenese indovina con Manno il definitivo 2-2 che porta le squadre agli extra-time dove nel finale arriva la rete di Ferrante.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo United Albinea passa ai supplementari. Si giocherà la Promozione con la Rubierese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: La FalkGalileo in Promozione dopo 8 anni. Lo United Albinea conquista i play off

Squash, l’Italia piega la Croazia agli Europei maschili a squadre e si giocherà la promozione col LussemburgoL’Italia, testa di serie numero 1 agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione 2026 di squash, in corso a Kockelscheuer, in Lussemburgo, è ad...

Argomenti più discussi: Lo United Albinea passa ai supplementari. Si giocherà la Promozione con la Rubierese; Dilettanti - Playoff Prima Categoria - La Modenese si arrende ai supplementari, passa l'Albinea; PRIMA CATEGORIA: LA FALKGALILEO TORNA IN PROMOZIONE. TUTTI I VERDETTI DEI GIRONI B-C-D.; Prima categoria, le partite di oggi 10 maggio 2026 LIVE. I risultati in tempo reale.