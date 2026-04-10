Dal 10 al 12 aprile 2026, il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano accoglierà la terza edizione di Chora Volume, il festival organizzato da Chora Media. L’evento si focalizza sull’ascolto e sulla narrazione attraverso la voce, coinvolgendo artisti e professionisti del settore. La manifestazione si svolge negli spazi del conservatorio e rappresenta un appuntamento dedicato all’approfondimento delle tecniche e delle espressioni vocali.

Dal 10 al 12 aprile 2026, gli spazi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano ospiteranno la terza edizione di Chora Volume, il festival organizzato da Chora Media che mette al centro l’ascolto e la narrazione attraverso la voce. Tre giornate di appuntamenti intensi proporranno un palinsesto che spazia dai podcast live ai talk, fino a laboratori e performance musicali, con l’obiettivo di utilizzare il potere delle storie per superare le polarizzazioni e l’odio sociale. Narrazioni dal vivo e riflessioni sui grandi temi globali. Il programma dell’evento si apre con una prospettiva internazionale affidata a Cecilia Sala, Mario Calabresi e Simone Pieranni, i quali presenteranno un racconto visivo focalizzato sulle dinamiche dei conflitti mondiali e sui segnali di speranza che emergono dalle crisi attuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, il potere della voce: Chora Volume torna con grandi nomi

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