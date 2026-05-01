Stelle al Merito del Lavoro dieci premiati della provincia di Terni tra i nuovi ' Maestri del Lavoro' umbri I NOMI

Nel 2026, dieci lavoratori della provincia di Terni hanno ricevuto la Stella al Merito del Lavoro, un riconoscimento assegnato con decreto del Presidente della Repubblica. Questa onorificenza viene concessa a chi si è distinto per competenza, dedizione e integrità nel corso della propria carriera professionale. Tra i premiati figurano i nuovi 'Maestri del Lavoro' dell'Umbria, selezionati per il loro contributo nel settore lavorativo.

Sono dieci i lavoratori della provincia di Terni insigniti nel 2026 della Stella al Merito del Lavoro, l’onorificenza conferita con decreto del Presidente della Repubblica a chi si è distinto per competenza professionale, dedizione e rettitudine morale nel corso della carriera. La consegna è.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Stelle al Merito del lavoro: ecco i nuovi Maestri della provincia di ChietiCon decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono 21 le lavoratrici ed i lavoratori dell'Abruzzo insigniti della Stella al Merito... Stella al Merito del Lavoro. Sono dieci in provincia: ecco i nomi dei premiatiOggi, festa del 1 Maggio, il Prefetto di Ancona Maurizio Valiante consegnerà la Stella al Merito del Lavoro a ventisette lavoratori marchigiani che... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Stella al Merito del Lavoro; Stelle al merito del lavoro 2026: ecco chi sono i 50 nuovi maestri di Milano; Più di 25 anni nella stessa azienda: chi sono i torinesi che ricevono la Stella al merito del lavoro; Festa del Lavoro, 21 nuovi Maestri premiati con la Stella al Merito. Stelle al merito del Lavoro: oggi a Mestre le onorificenzeSi è svolta questa mattina, presso il Teatro Toniolo di Mestre, la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro, ... lavocedivenezia.it Cerimonia di consegna delle Stelle al merito del lavoroSpinelli: «La Provincia di Trento ribadisce il suo impegno a garantire a tutti un lavoro sicuro e giusto» ... ladigetto.it Stelle al merito del lavoro in Emilia-Romagna: ecco chi sono x.com I Maestri del Lavoro della Liguria premiati con la Stella al Merito, ecco chi sono - facebook.com facebook