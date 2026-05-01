Stelle al Merito del Lavoro dieci premiati della provincia di Terni tra i nuovi ' Maestri del Lavoro' umbri I NOMI

Da ternitoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, dieci lavoratori della provincia di Terni hanno ricevuto la Stella al Merito del Lavoro, un riconoscimento assegnato con decreto del Presidente della Repubblica. Questa onorificenza viene concessa a chi si è distinto per competenza, dedizione e integrità nel corso della propria carriera professionale. Tra i premiati figurano i nuovi 'Maestri del Lavoro' dell'Umbria, selezionati per il loro contributo nel settore lavorativo.

Sono dieci i lavoratori della provincia di Terni insigniti nel 2026 della Stella al Merito del Lavoro, l’onorificenza conferita con decreto del Presidente della Repubblica a chi si è distinto per competenza professionale, dedizione e rettitudine morale nel corso della carriera. La consegna è.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Notizie correlate

Stelle al Merito del lavoro: ecco i nuovi Maestri della provincia di ChietiCon decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono 21 le lavoratrici ed i lavoratori dell'Abruzzo insigniti della Stella al Merito...

Stella al Merito del Lavoro. Sono dieci in provincia: ecco i nomi dei premiatiOggi, festa del 1 Maggio, il Prefetto di Ancona Maurizio Valiante consegnerà la Stella al Merito del Lavoro a ventisette lavoratori marchigiani che...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Stella al Merito del Lavoro; Stelle al merito del lavoro 2026: ecco chi sono i 50 nuovi maestri di Milano; Più di 25 anni nella stessa azienda: chi sono i torinesi che ricevono la Stella al merito del lavoro; Festa del Lavoro, 21 nuovi Maestri premiati con la Stella al Merito.

merito del lavoro stelle al merito delStelle al merito del Lavoro: oggi a Mestre le onorificenzeSi è svolta questa mattina, presso il Teatro Toniolo di Mestre, la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro, ... lavocedivenezia.it

merito del lavoro stelle al merito delCerimonia di consegna delle Stelle al merito del lavoroSpinelli: «La Provincia di Trento ribadisce il suo impegno a garantire a tutti un lavoro sicuro e giusto» ... ladigetto.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.