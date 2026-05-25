Galli si riparte dal capitano | Maria Lazzaro confermata per la decima stagione
La Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno ha confermato la presenza di Maria Lazzaro come capitano per la decima stagione consecutiva. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società, che ha deciso di mantenere il ruolo di leadership sulla squadra. La giocatrice ha già ricoperto questa posizione nelle stagioni precedenti ed è considerata un punto di riferimento all’interno del team. La squadra si prepara per la nuova stagione con la stessa formazione di leadership.
Arezzo, 25 maggio 2026 – La Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno riparte dalla sua bandiera. Dopo l’annuncio del nuovo allenatore Massimo Riga, il club valdarnese ha iniziato a costruire il roster per la prossima Serie A2 Femminile confermando Maria Lazzaro, autentico punto di riferimento della squadra sia dentro che fuori dal campo. Per la playmaker-guardia classe 1996 sarà la decima stagione con la maglia del Galli, un traguardo che certifica il forte legame costruito negli anni con l’ambiente sangiovannese. Lazzaro è inoltre ormai vicinissima a quota 200 presenze ufficiali con la casacca amaranto: attualmente il conto è fermo a 199 partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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