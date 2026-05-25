Galli si riparte dal capitano | Maria Lazzaro confermata per la decima stagione

Notizia in breve

La Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno ha confermato la presenza di Maria Lazzaro come capitano per la decima stagione consecutiva. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società, che ha deciso di mantenere il ruolo di leadership sulla squadra. La giocatrice ha già ricoperto questa posizione nelle stagioni precedenti ed è considerata un punto di riferimento all’interno del team. La squadra si prepara per la nuova stagione con la stessa formazione di leadership.