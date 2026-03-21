Tiro a volo Amighetti riparte dal tricolore | a Uboldo un successo che rilancia la nuova stagione

Rachele Amighetti torna in pedana di tiro a volo e vince lo scudetto a Uboldo. La vittoria nel campionato italiano rappresenta un risultato importante per la sua carriera e segna l’inizio di una nuova stagione agonistica. La competizione si è svolta nel territorio di Uboldo, dove Amighetti ha conquistato il titolo nazionale.

Per Rachele Amighetti la nuova annata agonistica si apre nel modo migliore: con uno scudetto che dà prestigio, fiducia e nuove motivazioni. La tiratrice di Costa Volpino è riuscita a portarsi a casa il Campionato Italiano Invernale di Fossa Universale. Il trionfo di Uboldo rappresenta molto più di una semplice vittoria per la Amighetti, ma un punto di ripartenza, oltre che un segnale forte in vista dei prossimi appuntamenti. Il risultato ottenuto in Lombardia certifica il valore della sua prova. Nella gara femminile Amighetti ha chiuso davanti a tutte con 190200, conquistando il posto tra le Ladies e mettendo alle spalle Stefania Oliva e Bianca Revello. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Tiro a volo: la composizione delle squadre di trap e skeet dell’Italia per la stagione 2026. C’è Jessica Rossi!Squadra con un alto tasso di esperienza, soprattutto al maschile con De Filippis, Fabbrizi, l’eterno Pellielo, Resca e Frasca. Leggi anche: Commisso rilancia la Fiorentina: ambizioni da protagonista per una nuova stagione di crescita e identità.