Moto3 la stagione riparte dal rientrante Brasile per rivalutare quanto visto a Buriram
La stagione Moto3 del Motomondiale 2026 riprende in Brasile dopo due settimane di pausa. La gara segna il ritorno in pista per i piloti, che affrontano questa tappa dopo quanto accaduto a Buriram. La competizione prosegue con l’obiettivo di rivalutare le prestazioni e le posizioni della classifica. La corsa si svolge nel rispetto del calendario stabilito.
Si riparte per quanto riguarda il Motomondiale 2026. Nel caso della Moto3 si torna in azione dopo due settimane intere di riposo. Dopo l’esordio del Gran Premio di Thailandia di Buriram, si tornerà in azione in vista di una tappa assolutamente particolare. Dopo oltre 20 anni, infatti, rivedremo il Gran Premio del Brasile che torna nel calendario in maniera ufficiale. Si correrà nel fine settimana in arrivo e lo si farà sul tracciato di Goiânia che non appare il più complicato del calendario. Una pista che unisce lunghi rettilinei a curvoni da percorrenza. In poche parole lo scenario ideale per le consuete roventi battaglie nella classe più leggera. 🔗 Leggi su Oasport.it
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