100 km del Passatore | tutte le info
Sabato 23 maggio si svolge la 51ª edizione della 100 km del Passatore, una delle gare di ultramaratona più note in Italia. Sono iscritti circa 3.500 concorrenti, che partiranno da Firenze alle ore 15 e si dirigeranno verso Faenza. La corsa attraversa diverse zone e territori, e si svolge lungo un percorso che copre una distanza di circa 100 chilometri. La manifestazione prevede il passaggio in varie località lungo il tragitto.
Sono 3.500 i concorrenti iscritti alla 51ª edizione della “100 km del Passatore”, che sabato 23 maggio partirà da Firenze alle ore 15 per raggiungere Faenza. Un “tetto massimo”, quello delle 3.500 iscrizioni, stabilito dall’organizzazione e raggiunto già da alcune settimane. Gli uomini sono 2.886. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
100Km del Passatore 2025
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