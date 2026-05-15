100 km del Passatore | tutte le info

Sabato 23 maggio si svolge la 51ª edizione della 100 km del Passatore, una delle gare di ultramaratona più note in Italia. Sono iscritti circa 3.500 concorrenti, che partiranno da Firenze alle ore 15 e si dirigeranno verso Faenza. La corsa attraversa diverse zone e territori, e si svolge lungo un percorso che copre una distanza di circa 100 chilometri. La manifestazione prevede il passaggio in varie località lungo il tragitto.

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