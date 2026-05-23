Le autorità hanno dato il via alla 100 km del Passatore 2026 con una partenza sotto un sole cocente a Firenze. La gara, che si svolge lungo un percorso che attraversa diverse città, ha visto numerosi partecipanti, alcuni dei quali stanno correndo per la cinquantesima volta. La manifestazione combina momenti di festa e fatica, attirando molti atleti e pubblico lungo il percorso. La corsa si conclude dopo circa 24 ore, con arrivi previsti nelle prime ore del mattino successivo.

Firenze, 23 maggio 2026 – E’ sotto un sole cocente che le autorità hanno dato il via alla 100 km del Passatore edizione 2026. Il podismo fa festa per uno dei suoi appuntamenti clou dell’anno. Ma certo, ci sarà da fare fatica per chi, tra la notte e l’alba di domenica 24 maggio, riuscirà a tagliare il traguardo dell’intramontabile e sempre affascinante corsa. Con partenza da piazza del Duomo a Firenze e arrivo a Faenza. Sono 350 i coraggiosi che si sono iscritti alla ultramaratona. Lungo il percorso, diversi ristori e un’assistenza continua. La gara appunto si concluderà tra la notte e la mattina di domenica. Tanti i volontari che sul percorso aiuteranno e sosterranno i concorrenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 100 km del Passatore: festa e fatica, spettacolare partenza da Firenze. E c’è chi corre per la 50esima volta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

100 km del Passatore: 3500 iscritti per l’edizione numero 51 della maratona da Firenze a FaenzaFIRENZE – Tutto pronto per la cinquantunesima edizione della 100 km del Passatore, la celebre corsa podistica da Firenze a Faenza.

Leggi anche: Sale l'attesa per la 100 chilometri del Passatore: ecco i "favoriti" della corsa da Firenze a Faenza

100 km del Passatore: festa e fatica, spettacolare partenza da Firenze. E c’è chi corre per la 50esima voltaFirenze, 23 maggio 2026 – E’ sotto un sole cocente che le autorità hanno dato il via alla 100 km del Passatore edizione 2026. Il podismo fa festa per uno dei suoi appuntamenti clou dell’anno. Ma certo ... lanazione.it

100 km del Passatore, Faenza si prepara alla grande festa: 3.500 al via da Firenze e una città intera coinvoltaLa 100 Km del Passatore si prepara a trasformare ancora una volta Faenza nel cuore pulsante dell’ultramaratona italiana. Sabato 23 maggio scatterà da ... ravennaedintorni.it