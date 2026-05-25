Un commerciante è stato denunciato dopo aver colpito ripetutamente con un bastone un gabbiano nel mercato Trionfale di Roma. Secondo quanto riferito, l’episodio è avvenuto quando l’uccello è entrato nell’area alimentare della struttura di via Andrea Doria. Nessuna altra informazione sulle conseguenze dell’episodio o su eventuali interventi successivi.

Scene di violenza al mercato Trionfale di Roma, nel quartiere Prati, dove un gabbiano sarebbe stato colpito ripetutamente con un bastone da un commerciante dopo essere entrato nell’area alimentare della struttura di via Andrea Doria. Secondo quanto raccontato da alcuni presenti, l’animale si sarebbe avvicinato ai banchi del mercato fino ad arrivare nei pressi di una macelleria. A quel punto il titolare sarebbe uscito dal bancone iniziando a colpire il gabbiano. Il soccorso della Lipu e la denuncia. Una cliente che ha assistito alla scena avrebbe recuperato l’animale ferito accompagnandolo immediatamente al centro recupero della Lipu, la Lega italiana protezione uccelli, dove il gabbiano è stato soccorso. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Gabbiano colpito con un bastone al mercato Trionfale: denunciato un commerciante

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