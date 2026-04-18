Rissa tra vicini a Fontanelle | colpito alla testa con un bastone un ferito e un denunciato

Nella serata di ieri, all'ingresso di Fontanelle, si è verificata una lite tra vicini di casa che si è conclusa con un ferito e una persona denunciata. Durante l'alterco, un uomo è stato colpito alla testa con un bastone. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini e identificato i coinvolti.

Un ferito e un denunciato: è il bilancio di una rissa tra vicini di casa avvenuta l'altra sera all'ingresso di Fontanelle. Un cinquantacinquenne è finito in ospedale con un importante trauma cranico dopo essere stato colpito alla testa con un bastone. L'aggressore, un cinquantenne, è stato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Terrore a Sapri: rissa con coltelli in stazione, un ferito alla testaUn violento scontro armato ha scosso la stazione di Sapri nella tarda serata di ieri, coinvolgendo tre giovani che hanno trasformato un viaggio in... Rissa in Oltretorrente, ferito con una bottiglia: denunciato un 44enneRissa in strada nella serata del 7 aprile in Oltretorrente, dove un uomo di 57 anni è rimasto ferito al volto dopo essere stato colpito con una... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rissa tra vicini a Fontanelle: colpito alla testa con un bastone, un ferito e un denunciato; Rissa tra vicini in condominio a San Pelaio: due donne ferite all'ospedale. Le loro famiglie sono in lotta da tempo; Lite in condominio per una finestra: maxi rissa tra due famiglie - BresciaToday; Rissa tra giovani, sul posto vigili e carabinieri. Lite tra vicini a Fontanelle, 55enne colpito alla testa con un bastoneUna rissa tra vicini di casa avvenuta l’altro ieri sera all’ingresso di Fontanelle, popoloso quartiere periferico di Agrigento ... grandangoloagrigento.it Litigio tra vicini a colpi di martello: 4 arresti per rissa. I residenti: Che pauraPontelagoscuro (Ferrara), 15 febbraio 2026 – Ci sarebbero dei banali dissapori tra vicini di casa dietro la furibonda rissa dell’altro giorno a Pontelagoscuro, che ha portato all’arresto di quattro ... ilrestodelcarlino.it Rissa tra due uomini a Stazione di Salerno: cresce l’allarme "Viaggiatori ostaggio della paura: sicurezza, ora basta rinvii" Approfondisci la notizia sul nostro sito! #controlli #eseiprotagonista #presidio #rissa #turisti #insicurezza #militari #pendolari #S facebook A “Le Iene” Kean sfiora la rissa con il content creator Pengwin. Poi le scuse x.com