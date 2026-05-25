Fabio Grosso sarebbe il principale candidato per la panchina della Fiorentina nella prossima stagione, secondo alcune indiscrezioni. Nel frattempo, non ci sono conferme ufficiali riguardo un suo possibile ruolo nel Napoli. La società partenopea non ha ancora annunciato cambiamenti nello staff tecnico, e non si conoscono dettagli su eventuali uscite o inserimenti di allenatori. La situazione resta da definire, con attenzione alle prossime decisioni ufficiali.

Fabio Grosso diventa l’obiettivo principale della Fiorentina per la panchina della prossima stagione. I contatti con il Sassuolo sono già avviati e Fabio Paratici coordina direttamente la trattativa per portare l’allenatore in viola, di fatto uscendo dalle soluzioni possibili per la panchina del Napoli. Grosso e la Fiorentina: la mossa di Paratici. Come rivela Fabrizio Romano, la Fiorentina ha formalmente avvicinato Fabio Grosso per diventare il nuovo tecnico dalla prossima stagione. Il manager del Sassuolo rappresenta la scelta privilegiata del club toscano, che ha deciso di muoversi in anticipo sul mercato delle panchine. Paratici segue personalmente la trattativa, segnale dell’importanza attribuita all’operazione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Futuro Napoli, Grosso esce dalla lista di De Laurentiis? Arriva l’indiscrezione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SARRI PREFERISCE L' ATALANTAITALIANO AL NAPOLICALCIOMERCATO LE ULTIME SU LUKAKU E VERGARA

Notizie e thread social correlati

De Laurentiis cede il Napoli a un fondo americano? I dettagli sull’indiscrezione di RepubblicaSecondo un articolo pubblicato da Repubblica, il presidente del Napoli starebbe considerando la possibilità di vendere la società a un fondo di...

Futuro Conte, l’indiscrezione: “Ha fatto una confessione in questi giorni”. E con De Laurentiis…Recenti indiscrezioni riportano che Antonio Conte avrebbe fatto una confessione nei giorni scorsi, mentre si prepara all’incontro con il presidente...

Temi più discussi: Nuovo allenatore, spunta Xavi Hernandez! Il Mattino: c'è un profilo in pole, tutti i nomi in lizza; Conte a Dazn : Comunicate le mie intenzioni, parlerà ADL! Il club già lavora al futuro; Dopo Conte a Napoli, non solo Sarri-Allegri: spuntano altri due nomi; Calciomercato Napoli, tentativo vano per Butez: resta al Como, firmato il rinnovo.

Napoli, il futuro di Conte divide la città e tiene in bilico la panchinaPer la prima volta negli ultimi due campionati, sabato al Maradona si è udito qualche fischio dopo la sconfitta con la Lazio. Pochi, sia chiaro. Mentre in curva la gente cantava più forte. Un modo per ... corrieredellosport.it

Futuro Napoli, il Corriere dello Sport così in prima pagina: Conte cambia tuttiConte cambia tutti: questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. L'intervista di ADL a The Athletic riapre il discorso sul Napoli futuro. Anticipato l'incontro ... tuttomercatoweb.com