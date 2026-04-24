Recenti indiscrezioni riportano che Antonio Conte avrebbe fatto una confessione nei giorni scorsi, mentre si prepara all’incontro con il presidente del club. L’obiettivo principale è definire il futuro della squadra, con un focus particolare sui ricavi provenienti dalla Champions League e sulla possibilità di ottenere il secondo posto in Serie A. Il presidente, tuttavia, sembra ancora dubbioso sulla prosecuzione del progetto.

Antonio Conte affronterà l’incontro con Aurelio De Laurentiis carico di 70 milioni di ricavi Champions e un possibile secondo posto in Serie A, ma consapevole che il presidente nutre dubbi sulla continuità del progetto. Conte verso il confronto: De Laurentiis sonda altri allenatori. L’allenatore del Napoli si prepara al faccia a faccia decisivo con il numero uno della società, sapendo che entrambi hanno incertezze sul proseguimento della collaborazione. Secondo Il Mattino, Conte percepisce una solitudine pesante: il presidente continua a valutare alternative sulla panchina mentre lui rimarrebbe fermo sulla volontà di restare. Non ci sono trattative con la Nazionale, nessun altro club lo attira.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Futuro Conte, l’indiscrezione: “Ha fatto una confessione in questi giorni”. E con De Laurentiis…

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