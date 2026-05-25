Due uomini sono stati denunciati a Parma per aver messo a segno un furto in un centro commerciale. La vittima ha notato la targa dell’auto usata dai ladri e l’ha comunicata alla polizia, che ha utilizzato i sistemi di videosorveglianza e i varchi elettronici per rintracciare i sospetti. Gli agenti hanno fermato i due all’interno della stessa struttura.

Sono scattate due denunce per furto con destrezza a Parma: una coppia, composta da un 36 enne di origini cubane e una 38enne argentina, entrambi residenti fuori provincia e irregolari sul territorio nazionale, è stata fermata e denunciata dopo essersi resa responsabile di un furto ai danni di una donna in un centro commerciale della zona San Leonardo. I due sono stati individuati grazie al sistema di controllo dei varchi cittadini e sottoposti a ulteriori accertamenti amministrativi e penali. La dinamica del furto e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata del 21 maggio 2026, quando una pattuglia delle volanti è intervenuta presso un centro commerciale situato nella zona San Leonardo di Parma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Furto lampo in un centro commerciale a Parma, la vittima memorizza la targa e incastra i ladri

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