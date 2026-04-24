Asti rapina da 500.000€ | la targa della Panda incastra i ladri

Due uomini torinesi sono stati arrestati in relazione a una rapina in una gioielleria di Asti, durante la quale sono stati sottratti circa 500.000 euro. La polizia è riuscita a rintracciare i sospettati grazie alla targa di una Fiat Panda utilizzata dai ladri durante il colpo. Gli investigatori hanno individuato e fermato le due persone, che ora sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.

? Cosa sapere Due torinesi arrestati per il furto di 500.000 euro in una gioielleria di Asti.. La targa di una Fiat Panda ha permesso di rintracciare i due sospettati.. La Squadra mobile di Asti ha arrestato due torinesi, Alexandru Talpos Cosmin e Andrei Dragos Dochita, per un furto di mezzo milione di euro avvenuto lo scorso 28 agosto nella gioielleria Gioielli di piazza della Libertà al civico 7. Il colpo, avvenuto durante la pausa pranzo in pieno giorno, è stato messo in atto con una rapidità impressionante: i malviventi hanno impiegato poco più di un quarto d’ora per svaligiare l’attività. La strategia della cosiddetta banda del buco prevedeva l’utilizzo di un locale dismesso adiacente al negozio, dove i complici avevano praticato un’apertura nel muro per penetrare all’interno dell’esercizio commerciale senza essere visti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asti, rapina da 500.000€: la targa della Panda incastra i ladri Notizie correlate Colpo da mezzo milione in gioielleria ad Asti, ladri entrati da un buco nel muro: arrestatiEseguiti due arresti dalla Squadra mobile di Asti che ha portato alla luce un furto aggravato ai danni di una gioielleria del centro cittadino. La videosorveglianza incastra i ladri che svaligiano il barSono stati incastrati dalle immagini del sistema di videosorveglianza i tre autori, tutti di nazionalità egiziana, che hanno svaligiato un bar di... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Presi i ladri che hanno fatto un buco nel muro per rubare in gioielleria; Asti, furto da 500mila euro in gioielleria: il quadro verificato. Banda del buco incastrata dalle telecamere: colpo da mezzo milione, arrestati in dueSembravano svaniti nel nulla con un bottino da capogiro, ma la loro fuga è finita davanti agli uomini della Squadra Mobile. La Polizia di Stato di Asti ha dato un volto e un nome ... leggo.it Furto da 500 mila euro in gioielleria ad Asti, individuati i presunti responsabiliIndagine della Squadra Mobile: decisivi videosorveglianza, transiti autostradali e sopralluoghi nel centro cittadino ... giornalelavoce.it Il Comune di Asti: “Stiamo intervenendo con risorse e progetti” - facebook.com facebook Piemonte: operativo il collegamento stradale tra Asti e Cuneo, con l’apertura delle due corsie per senso di marcia tra Cherasco e Alba ovest (Roddi). regione.piemonte.it/web/pinforma/n… x.com