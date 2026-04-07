Furto al centro commerciale | aggredisce la guardia e cacciato via

Un uomo senza fissa dimora è stato arrestato dai Carabinieri di Sarzana dopo aver sottratto prodotti alimentari e cosmetici all’interno del centro commerciale Centroluna. Durante il tentativo di furto, ha aggredito una guardia e sono state chiamate le forze dell’ordine, che lo hanno cacciato via e poi arrestato. L’intera vicenda si è svolta nel corso di un normale pomeriggio nel centro commerciale.

Un uomo senza fissa dimora è stato arrestato dai Carabinieri di Sarzana dopo aver sottratto prodotti alimentari e cosmetici all’interno del centro commerciale Centroluna, trasformando un tentativo di furto in una rapina impropria. L’episodio ha avuto luogo tra gli scaffali del supermercato, dove l’individuo di nazionalità straniera ha prelevato articoli gastronomici e di profumeria. Il soggetto ha poi tentato di abbandonare l’edificio senza procedere al pagamento della merce. L’intera sequenza è stata monitorata costantemente dal personale di vigilanza, che ha seguito ogni spostamento dell’uomo attraverso il sistema di videosorveglianza attivo in tempo reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Furto al centro commerciale: aggredisce la guardia e cacciato via Tentato furto al centro commerciale, denunciati un 21enne e un 16enneTarantini Time QuotidianoAvrebbero cercato di uscire dall’ipermercato con alcuni dispositivi elettronici nascosti sotto gli abiti, senza passare... Calenzano, furto in gioielleria: mazze, fumo e fuga tra la folla al centro commerciale Iper TosanoCALENZANO (FIRENZE) – Una rapina è stata messa a segno intorno all’ora di pranzo di oggi, 20 marzo 2026, in una gioielleria all’interno del centro... Temi più discussi: Furto lampo nella notte al Centronova, ingente il bottino; Spaccata in gioielleria al Centronova, bottino di almeno 20mila euro; Auto come ariete: nuova razzia dei ladri in gioielleria; Doppio furto al centro commerciale Il Maestrale, ruba scarpe e cosmetici: ladro 28enne in arresto. Rapina impropria al centro commerciale: arrestatoRapina impropria al centro commerciale: arrestato ... msn.com Furto al centro commerciale Il Maestrale di Senigallia: fermato un 28enneSENIGALLIA – Intervento dei carabinieri nel pomeriggio di ieri al centro commerciale Il Maestrale, dove un uomo è stato fermato con l’accusa di furto aggravato.Si tratta di un cittadino pakistano di ... veratv.it Cronaca. Ravenna, spaccata al negozio di pasta: è il secondo furto in due mesi - facebook.com facebook Attacco hacker agli Uffizi dall'Est Europa: cosa è successo. La direzione del Museo: «Nessun danno o furto». Porte murate x.com