Tre uomini sono stati arrestati a Cassino dopo aver tentato di scappare in contromano sulla strada provinciale 275. La Polizia ha inseguito il veicolo e, al termine dell’operazione, ha recuperato l’oro rubato a un’anziana vittima, che era stato sottratto durante un episodio di truffa.

È di tre arresti e della restituzione di preziosi oggetti in oro il bilancio di un’operazione condotta dalle forze dell’ordine a Cassino. I fatti, avvenuti lo scorso aprile, sono stati resi noti dopo che la refurtiva è stata riconsegnata alla vittima della truffa. L’azione è stata portata a termine grazie alla collaborazione tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri. L’inseguimento e l’arresto Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio con la denuncia di una truffa ai danni di un’anziana signora, alla quale erano stati sottratti numerosi oggetti in oro tramite artifizi e raggiri. L’indagine ha portato all’individuazione di tre soggetti coinvolti, che sono stati successivamente arrestati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Furto di oro e folle fuga contromano sulla sp 275 a Cassino, tre uomini arrestati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Paura per le strade di Martina Franca, fuga a folle velocità dopo un tentato furto: arrestati due uominiA Martina Franca, due uomini sono stati arrestati nella notte in seguito a un inseguimento dei Carabinieri, che era scaturito da un tentato furto.

Truffano anziana in Abruzzo, in 3 arrestati a Cassino dopo fuga rocambolesca (anche contromano)Tre persone sono state arrestate a Cassino dopo una fuga rocambolesca, anche in contromano, e sono accusate di aver truffato un'anziana a Teramo.

Temi più discussi: Arrestati quattro uomini in Francia per furto di oro e orologi in Svizzera; Furto di oro rosso: sottratti 300 metri di cavi dalla stazione centrale di Nardò; Maxi furto di oro rosso lungo la SS16: sparite 8 tonnellate di cavi di rame per 50mila euro: 3 denunce; Reggio Emilia, lascia il compagno imprenditore con una lettera d'addio e fugge con i soldi e i lingotti d'oro: Un furto da 80mila euro.

FINTI CARABINIERI A SALERNO, ANZIANA TRUFFATA Si sono finti Carabinieri e hanno telefonato a casa di una donna anziana dicendo di aver ritrovato dei monili in oro proventi di un furto. I due truffatori hanno richiesto poi al telefono la possibilità di... x.com

mod di Iliac real estate reddit

Furto di oro rosso: sottratti 300 metri di cavi dalla stazione centrale di NardòIl colpo è stato messo a segno nella notte lungo la linea ferroviaria fuori città. Nessun impatto sulla circolazione dei treni poiché la linea è chiusa per lavori di manutenzione ... lecceprima.it

San Ginesio, furto di oro rosso al cimitero: arrestati dai carabinieri due 31enniI due sono stati fermati dai carabinieri che, all'interno dell'auto, hanno notato un grosso quantitativo di tubi e grondaie in rame ... centropagina.it