Truffano anziana in Abruzzo in 3 arrestati a Cassino dopo fuga rocambolesca anche contromano

Tre persone sono state arrestate a Cassino dopo una fuga rocambolesca, anche in contromano, e sono accusate di aver truffato un'anziana a Teramo. Secondo le forze dell'ordine, i tre sono responsabili del furto di diversi gioielli in oro dalla donna. L'operazione ha portato all'arresto delle tre persone coinvolte, che sono state portate in custodia. La vicenda ha coinvolto anche le forze dell'ordine in un inseguimento serrato.

Tre persone sono state tratte in arresto dalla polizia e dai carabinieri con l'accusa di aver truffato un'anziana residente a Teramo, sottraendole diversi gioielli in oro. Come riporta l'Agi, dopo il fatto, i tre sono stati intercettati a Cassino mentre viaggiavano in auto. Alla richiesta di.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Truffano un’anziana fingendosi carabinieri: arrestati dopo inseguimento sull’A1Firenze, 13 marzo 2026 – – Si è conclusa con un inseguimento in autostrada e con due arresti la truffa ai danni di una donna di 71 anni avvenuta... Truffano degli anziani e poi danno vita a una folle corsa contromano a CassinoUn'operazione congiunta e tempestiva condotta nella giornata di ieri, lunedì 13 aprile, dal personale della Polizia di Stato (Commissariato di P. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Truffano anziana in Abruzzo, arrestati a Cassino dopo fuga; Smascherata truffa in Abruzzo ai danni del Gestore Servizi Energetici Spa con con lavori di efficientamento mai eseguiti [VIDEO]; Milano, truffa sventata in diretta: salvata un'anziana e arrestato un 32enne; Milano, tentata truffa a un'anziana: arrestato il corriere. Truffano anziani 90enni in Abruzzo, arrestato 21enne: denunciato 17enneI carabinieri hanno arrestato nella notte a Cellole, nel Casertano, un 21enne e denunciato un minore di 17 anni, con l'accusa di aver truffato nel pomeriggio di ieri due anziani coniugi quasi ... ilmattino.it Truffano anziani, traditi da una sosta in autogrillStavano sicuramente per lasciare la città quando la polizia li ha controllati e nell’auto ha trovato i contanti e i beni che qualche ora prima erano strati sottratti con l’inganno ad una coppia di ... ilmessaggero.it Truffano un’anziana a #Genova fingendosi carabinieri, poi fuggono verso #Milano: arrestati con i gioielli e i contanti della vittima. La #SquadraMobileligure individua l'auto sospetta in fuga dal quartiere Marassi e allerta i colleghi milanesi: uno fermato in #cors - facebook.com facebook Truffano un'anziana a Genova, arrestati poco dopo a Milano x.com