Ladri inseguiti per sei chilometri dopo i furti nelle case | tre arrestati con armi un telescopio cibo e vestiti

Tre persone sono state arrestate dopo aver tentato di scappare a piedi e in auto, inseguiti per circa sei chilometri. I sospetti avevano appena compiuto diversi furti in abitazioni e si sono messi alla fuga con armi da fuoco illegalmente detenute, tra cui una carabina e una pistola. Durante la fuga sono stati trovati anche un telescopio, cibo e vestiti. La polizia ha recuperato gli oggetti e sequestrato le armi.

Con una carabina e una pistola detenute illegalmente, dopo aver appena messo a segno una serie di furti in abitazioni, hanno provato a scappare. I carabinieri li hanno inseguiti per quasi sei chilometri, da Andrate a Chiaverano, e sono riusciti a fermarli. Così, nelle prime ore del mattino dello. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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SI SCHIANTA DOPO INSEGUIMENTO CON I CARABINIERI, ARRESTATO!

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