Furlani verso l’addio il Milan pensa a Fenucci del Bologna

Il Milan sta preparando un cambio societario per la prossima estate. Gerry Cardinale, proprietario del club, intende rinnovare la dirigenza e rivedere alcune posizioni chiave. Tra i nomi sul tavolo c’è quello di Fenucci, attuale dirigente del Bologna, che potrebbe essere coinvolto nel progetto. Furlani, invece, sembra destinato a lasciare. La società sta valutando nuove strategie per rafforzare la propria struttura organizzativa.

Il Milan è pronto a vivere una nuova rivoluzione societaria in vista della prossima estate con Gerry Cardinale che vuole rivedere diverse posizioni anche a livello societario per rilanciare la società. Milan, spunta Fenucci per il ruolo di amministratore delegato (Ansa Foto) – calciomercato.it In bilico c’è la posizione di Giorgio Furlani, pronto a dire addio alla società non appena terminerà il campionato e a forte rischio sembra esserci anche la figura di Moncada. Da capire, poi, quello che sarà il destino di Ibrahimovic che, però, ha investito del capitale in RedBird e nel Milan. Per il ruolo di amministratore delegato, tra i vari nomi accostati al Milan, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche quello di Adriano Galliani, ex ad del club nei tempi d’oro e pronto a tornare in rossonero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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