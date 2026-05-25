Furgone con la foto di un candidato parcheggiato fuori dal seggio | la denuncia di Balnea

Da salernotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un furgone con l’immagine di un candidato e il simbolo di una lista è stato trovato parcheggiato davanti all’ingresso di un seggio elettorale durante il periodo di silenzio elettorale. La presenza del veicolo, decorato con una locandina, è stata segnalata da un cittadino. L’episodio si è verificato nel comune di Mercatello. La polizia ha aperto un’indagine per verificare eventuali violazioni delle norme sulla campagna elettorale e sul rispetto del silenzio elettorale.

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Locandine con il volto di un candidato e il simbolo della lista esposte su veicoli parcheggiati davanti all'ingresso del seggio elettorale di Mercatello, nel pieno del silenzio elettorale. A denunciarlo è l'associazione “Nuova Gioventù Balnea”. “La politica dovrebbe fondarsi su programmi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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