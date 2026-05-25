Furgone con la foto di un candidato parcheggiato fuori dal seggio | la denuncia di Balnea

Notizia in breve

Un furgone con l’immagine di un candidato e il simbolo di una lista è stato trovato parcheggiato davanti all’ingresso di un seggio elettorale durante il periodo di silenzio elettorale. La presenza del veicolo, decorato con una locandina, è stata segnalata da un cittadino. L’episodio si è verificato nel comune di Mercatello. La polizia ha aperto un’indagine per verificare eventuali violazioni delle norme sulla campagna elettorale e sul rispetto del silenzio elettorale.