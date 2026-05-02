Furgone parcheggiato su uno strapiombo rischia di investire una donna la furia dei cittadini | La città dell' insicurezza stradale

Un furgone parcheggiato in modo scorretto si è mosso in avanti lungo una strada in discesa, finendo sul marciapiede sottostante. La posizione del veicolo ha creato pericolo di investimento per una donna con una carrozzina che stava passando in quel momento. La scena ha suscitato reazioni di insoddisfazione tra i cittadini, che hanno denunciato la mancanza di sicurezza stradale nella zona.

Un furgone mal parcheggiato è ‘scivolato’ in avanti in discesa finendo sul marciapiede sottostante rischiando di travolgere una donna che transitava con una carrozzina. E’ l’episodio che ha fatto infuriai i cittadini di Aversa che a mezzo social hanno criticato l’accaduto e l’amministrazione.🔗 Leggi su Casertanews.it

Notizie correlate

Viaggio nel Parco dell’Acciaiolo. Uno stupro e ora la donna decapitata: l’area ex Cnr, buco nero di una cittàScandicci (Firenze), 19 febbraio 2026 – E’ l’incompiuta per eccellenza di Scandicci.

Gravissimo incidente stradale, morta donna di 40 anni e grave la figlia: 4 feriti nella città dei DogiA Venezia la mattinata è stata segnata da un gravissimo incidente che ha sconvolto la circolazione e i presenti.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Rubano uno scooter e lo caricano sul furgone sotto gli occhi delle telecamere: tre arresti; Ecco perché: Un tuttofare disabile non può parcheggiare il furgone davanti alla propria abitazione | blue News; Cene, rubano scooter e lo caricano su furgone: intercettati dai carabinieri; Distrugge la segnaletica stradale e scappa in furgone: sanzionato.

Rubano uno scooter e lo caricano sul furgone sotto gli occhi delle telecamere: tre arrestiCene. Hanno caricato su un furgone uno scooter parcheggiato sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza delle aziende della zona. Subito dopo si sono allontanati in direzione Seriate. bergamonews.it

Cene, rubano scooter e lo caricano su furgone: intercettati dai carabinieriTre arresti per il furto di uno motorino nella zona industriale di Cene: caricato su un furgone sotto l’occhio delle telecamere. ecodibergamo.it

Un saluto particolare a quella feccia di persona che ieri mattina mi ha fatto trovare la gomma del mio furgone parcheggiato accanto alle MAGNOLIE con una bella coltellata nella gomma, sappi che le persone non sono stupide e se non ti vengono a cercare è s - facebook.com facebook