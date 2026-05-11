Soul sound - la all dayer targata northern soul Milano
Sabato 23 maggio, nel locale Bim presso Pavilion by Fuorimano a Milano, si terrà l'evento Soul Sound, una giornata dedicata alla musica northern soul. La manifestazione si svolgerà su uno dei dancefloor più ampi e frequentati della città, offrendo sei ore consecutive di musica dal vivo e dj set. L’appuntamento riprende le attività già avviate in passato dal gruppo organizzatore, che ha riscosso entusiasmo tra gli appassionati del genere.
Sei ore di estasi soul su uno dei dancefloor più bollenti - e grandi - di Milano. Soul Sound, la "all dayer" targata Northern Soul Milano, torna sabato 23 maggio a Bim presso Pavilion by Fuorimano, sull'onda dell'entusiasmo acceso dal precedente appuntamento.Saranno in consolle a proporre brani.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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