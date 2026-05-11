Soul sound - la all dayer targata northern soul Milano

Sabato 23 maggio, nel locale Bim presso Pavilion by Fuorimano a Milano, si terrà l'evento Soul Sound, una giornata dedicata alla musica northern soul. La manifestazione si svolgerà su uno dei dancefloor più ampi e frequentati della città, offrendo sei ore consecutive di musica dal vivo e dj set. L’appuntamento riprende le attività già avviate in passato dal gruppo organizzatore, che ha riscosso entusiasmo tra gli appassionati del genere.

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