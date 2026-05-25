Fulvia Toscano | Centrodestra pronto per una degna opposizione

Notizia in breve

Il centrodestra annuncia la disponibilità a svolgere un’opposizione efficace, con un progetto alternativo presentato alla città e una leadership affidabile. Se i risultati elettorali si confermeranno, il gruppo si impegnerà a mantenere un ruolo di opposizione serio e competente. La proposta è sostenuta da una figura di rilievo del movimento politico, che ha sottolineato l’intenzione di agire con coerenza e determinazione nel prossimo mandato amministrativo.