Fulvia Toscano | Centrodestra pronto per una degna opposizione
Il centrodestra annuncia la disponibilità a svolgere un’opposizione efficace, con un progetto alternativo presentato alla città e una leadership affidabile. Se i risultati elettorali si confermeranno, il gruppo si impegnerà a mantenere un ruolo di opposizione serio e competente. La proposta è sostenuta da una figura di rilievo del movimento politico, che ha sottolineato l’intenzione di agire con coerenza e determinazione nel prossimo mandato amministrativo.
“Proposto alla città progetto alternativo con la leadership importante di Marcello Scurria, se il trend delle elezioni verrà confermato faremo un'opposizione degna del suo nome. Focus innanzitutto su tematiche portati in campagna elettorale, nella speranza di un dialogo sereno”. Così Fulvia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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