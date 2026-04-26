Nuova Lancia Fulvia 2027 | ritorno al passato con una sportiva

Nel 2027, una nuova versione della Lancia Fulvia farà il suo debutto, combinando motori tradizionali a combustione interna con versioni elettriche. La vettura rappresenta un ritorno del modello storico, inserendosi nella strategia di Stellantis di sviluppare veicoli con alimentazioni multiple. La presentazione ufficiale è prevista per l’anno prossimo, ma finora non sono stati forniti dettagli tecnici o specifiche sulle motorizzazioni.

Se dovessimo immaginare una Lancia Fulvia 2027 in grado di offrire sia un’anima termica che una elettrica, entreremmo perfettamente nel vivo dell’attuale strategia “multi-energia” di Stellantis. Sebbene i piani ufficiali di Lancia prevedano il lancio di soli modelli 100% elettrici dal 2026, il mercato sta spingendo molti brand (come Alpine o la stessa Jeep) a mantenere aperte entrambe le porte. Ecco come potrebbe essere questa doppia anima della Fulvia. 1. La Piattaforma: La “Magia” del Multi-Energia. Per esistere in entrambe le versioni, la Fulvia sfrutterebbe la piattaforma STLA Small (evoluzione della CMP) o la STLA Medium. Queste basi sono “BEV-native” ma progettate per ospitare senza compromessi estetici anche motori a combustione elettrificati.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Lancia Fulvia 2027: ritorno al passato con una sportiva Notizie correlate Leggi anche: Lancia Ypsilon Turbo 100, ritorno al futuro con nuova motorizzazione a benzina e cambio manuale Brescia, Lancia Fulvia sport Zagato: curiosità e aggiornamenti storici di una vettura di successoScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Il nuovo appuntamento... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Nuova Lancia Fulvia 2027: ritorno al passato con una sportiva; Nuova Lancia Fulvia Spider, il render che fa sognare il ritorno di una vera roadster italiana; VW Golf vs Toyota Corolla 2026: quale ibrida vince?. Nuova Lancia Fulvia 2027: ritorno al passato con una sportivaSe dovessimo immaginare una Lancia Fulvia 2027 in grado di offrire sia un’anima termica che una elettrica, entreremmo perfettamente nel vivo dell’attuale strategia multi-energia di Stellantis. ilgiornaledigitale.it Nuova Lancia Fulvia: il progetto digitale che riaccende l’anima sportiva del brand [RENDER]La nuova Lancia Fulvia immaginata dal designer indipendente Alessandro Capriotti è apparsa nelle scorse ore sui social, attirando immediatamente l’attenzione degli appassionati. Si tratta di un render ... motorionline.com NUOVA LANCIA FULVIA COUPE' !!! il progetto digitale che riaccende l’anima sportiva del brand [RENDER] - facebook.com facebook