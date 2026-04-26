Nuova Lancia Fulvia 2027 | ritorno al passato con una sportiva

Da ilgiornaledigitale.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2027, una nuova versione della Lancia Fulvia farà il suo debutto, combinando motori tradizionali a combustione interna con versioni elettriche. La vettura rappresenta un ritorno del modello storico, inserendosi nella strategia di Stellantis di sviluppare veicoli con alimentazioni multiple. La presentazione ufficiale è prevista per l’anno prossimo, ma finora non sono stati forniti dettagli tecnici o specifiche sulle motorizzazioni.

Se dovessimo immaginare una Lancia Fulvia 2027 in grado di offrire sia un’anima termica che una elettrica, entreremmo perfettamente nel vivo dell’attuale strategia “multi-energia” di Stellantis. Sebbene i piani ufficiali di Lancia prevedano il lancio di soli modelli 100% elettrici dal 2026, il mercato sta spingendo molti brand (come Alpine o la stessa Jeep) a mantenere aperte entrambe le porte. Ecco come potrebbe essere questa doppia anima della Fulvia. 1. La Piattaforma: La “Magia” del Multi-Energia. Per esistere in entrambe le versioni, la Fulvia sfrutterebbe la piattaforma STLA Small (evoluzione della CMP) o la STLA Medium. Queste basi sono “BEV-native” ma progettate per ospitare senza compromessi estetici anche motori a combustione elettrificati.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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